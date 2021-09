Sehnsucht nach Schwarzenmoor

Herforder Wahlnachlese: In einigen Wahllokalen ist die Welt für die CDU noch in Ordnung – drei FDP-Kandidaten aus der Region im Bundestag

Herford

CDU-Bundestagskandidat Joachim Ebmeyer sollte einen Umzug in den Ortsteil Schwarzenmoor in Herford erwägen. 38 Prozent der Erststimmen sind hier auf ihn entfallen, 31,3 Prozent der Zweitstimmen auf die CDU. Das ist ein besseres Ergebnis als in seiner Heimatstadt Enger.

Von Ralf Meistes, Stephan Rechlin und Jürgen Gebhard