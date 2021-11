Seit 1961 sorgt Familie Jach für süße Momente

Das Café Jach gehört zum Gänsemarkt wie das Fritken-Oberdiek-Denkmal zum Linnenbauerplatz und der Tierpark zum Waldfrieden: In der kommenden Woche besteht der Familienbetrieb seit 60 Jahren.

Am 17. November feiert das Café am Herforder Gänsemarkt 60. Geburtstag

Angefangen hat alles mit Helga und Gunther Jach. „Meine Eltern hatten die Gelegenheit, das Café Limberg in der Steinstraße 26 zu übernehmen – dort, wo jetzt das Sportgeschäft ist“, sagt der heutige Geschäftsführer Wiegand Jach. Am 17. November 1961 war Eröffnung. Ein Foto von diesem Tag zeigt das stolze Inhaber-Paar, das damals nicht ahnen konnte, mit dem Schritt in die Selbstständigkeit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte zu legen.