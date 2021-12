Seit Mittwoch 165 neue Infektionen im Kreis Herford

Von einer Entspannung der Corona-Lage im Kreis kann noch nicht die Rede sein, obwohl der Inzidenzwert seit dem Vortag um 1,2 Punkte gesunken ist. Damit ist der Wittekindskreis aber in Ostwestfalen-Lippe immer noch unter den am stärksten von der Pandemie betroffenen Gebieten.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, liegt der Inzidenzwert jetzt bei 401,1. Der Kreis Herford ist damit im OWL-Vergleich an zweiter Stelle nach dem Kreis Lippe: 451,0 (+15,0) und liegt vor dem Kreis Minden-Lübbecke: 394,2 (+51,9) sowie dem Kreis Gütersloh: 353,3 (+16,2).

Seit Mittwoch sind im Kreis Herford 165 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 2.445 Personen infiziert. Bislang haben sich kreisweit 18.117 Personen infiziert, davon gelten 15.460 als genesen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (476), Herford (725), Hiddenhausen (206), Löhne (392), Rödinghausen (67), Kirchlengern (162), Spenge (110), Enger (170) und Vlotho (137).

Im Zusammenhang mit der Pandemie werden bisher im Kreis Herford 212 Todesfälle gezählt. Laut Kreisverwaltung sind 189 Menschen an Corona und 23 mit Corona verstorben.

Sieben Personen werden beatmet

Derzeit werden 40 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden 10 Personen intensivmedizinisch behandelt, sieben sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 38 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Außerdem teilt die Kreisverwaltung mit, dass ab der kommenden Woche die mobilen Impfangebote in den Städten und Gemeinden eingestellt werden. Die Impfungen werden dann zentral gesteuert in den Impfstellen im ehemaligen Impfzentrum in Enger sowie in den ehemaligen Räumlichkeiten des Elektromarktes Saturn in der Berliner Straße in Herford durchgeführt.

Als Grund für diese Umstellung führt die Verwaltung an: "Durch die Zentralisierung der Impfungen auf die beiden genannten größeren Impfstellen können erheblich mehr Impfungen durchgeführt werden, als das mit der Verteilung auf mehrere kreisweit verteilte und kleinere Impfstellen möglich wäre."

Terminvergabesystem fürs Impfen kommt noch

In der Herforder Impfstelle im ehemaligen Saturn sind fünf Impfstraßen in Betrieb. Dort können täglich bis zu 600 Impfungen durchgeführt werden. Aufgrund der Verfügbarkeiten der Impfstoffe ist für die stationäre Impfstelle an der Berliner Straße in Herford zunächst ausschließlich der Impfstoff der Firma Moderna vorgesehen. Somit richtet sich das dortige Impfangebot gemäß den STIKO-Empfehlungen an über 30-Jährige sowie an nicht schwangere und nicht stillende Frauen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr.

In der Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum in Enger sind ab der nächsten Woche ebenfalls fünf Impfstraßen in Betrieb. Dort können dann ebenfalls täglich bis zu 600 Impfungen durchgeführt werden. Da dort sowohl BioNTech als auch Moderna verimpft wird, richtet sich das Impfangebot auch an unter 30-Jährige. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr.

In beiden Impfstellen sind sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Die STIKO empfiehlt im Falle einer Auffrischungsimpfung, dass in der Regel sechs Monate seit der letzten Impfung gegen Covid 19 vergangen sein sollten. Es werden aber auch Personen geimpft, bei denen die letzte Impfung mindestens fünf Monate her ist. Wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, kann seine Auffrischungsimpfung nach mindestens vier Wochen erhalten. Das Mindestalter bei der Auffrischungsimpfung muss in jedem Fall 18 Jahre betragen.

Für beide Impfstellen ist zudem ein Terminvergabesystem geplant. Dieses soll in Kürze an den Start gehen. Der Kreis informiert, sobald die Termine freigeschaltet sind.