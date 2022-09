Sirenen im Kreis Herford heulen am 8. September

Ein landesweiter Sirenenprobenalarm findet am Donnerstag, 8. September, statt. Auch im Kreis Herford soll die Bevölkerung an diesem Tag für die Bedeutung der verschiedenen Warnsignale sensibilisiert werden.

Landesweiter Probealarm am Donnerstag

Getestet werden verschiedene Warnsysteme, das heißt, sowohl die Sirenen als auch entsprechende Warn-Apps. Der letzte Sirenenprobealarm im März wurde durch das Ministerium des Innern NRW aufgrund des Krieges in der Ukraine abgesagt, um eine Verunsicherung der Bevölkerung oder Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Am 8. September werden um 11 Uhr in allen Kommunen die vorhandenen Sirenen ausgelöst. Ergänzend werden die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „KATWARN“ per Push-Benachrichtigung den Sirenenprobealarm mittels Warnmeldung begleiten. Derzeit können im Kreis etwa 60 Sirenenstandorte angesteuert werden.

Ein Sirenenalarm dient dazu, die Bevölkerung auf plötzlich auftretende Gefahren aufmerksam zu machen. Dies kann bei Unfällen mit giftigen Stoffen oder Bränden der Fall sein. Aber auch bei extremen Wetterverhältnissen oder Hochwasser wird die Bevölkerung per Sirenenalarm gewarnt. Manche Sirenenstandorte im Kreis sind noch im Aufbau.

Daher kann es sein, dass der Probealarm noch nicht überall und flächendeckend im Kreisgebiet wahrgenommen werden kann. Es werden drei Sirenentöne im Abstand von etwa fünf Minuten ausgelöst. Der erste Ton signalisiert, dass es sich um einen Probealarm handelt. Dieser einminütige „Entwarnungston“ hört sich durchgehend gleich an. Es folgt ein einminütiger Warnton, der an- und abschwellt. Abschließend wird noch einmal der Entwarnungston ausgelöst. Weitere Infos unter www.warnung.nrw