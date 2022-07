So arbeiten die Radiologen am Klinikum Herford

Herford

Der Tumor ist zwar gutartig, lebensbedrohlich kann er für die junge Frau trotzdem sein. Schon jetzt ist die Geschwulst in der Leber so groß wie ein Tennisball – und würde weiter wachsen. In einem komplizierten Eingriff haben Ärzte am Klinikum Herford der 28-Jährigen geholfen.

Von Moritz Winde