So hilft ein Herforder Hartz-IV-Empfänger seinen Landsleuten in der Ukraine

Herford

Ein Jahr Krieg - und Eugen Laschinski ist irgendwie ständig mittendrin, auch wenn er nicht an der Front kämpft: Von Herford aus organisiert er Hilfstransporte in seine Heimat und kümmert sich um geflüchtete Landsleute in Deutschland. „Ich habe zunehmend ein Gefühl der Hilflosigkeit“, gibt er zu. Weitermachen will er trotzdem. Was treibt diesen Mann an?