So hilft Hiddenhausens „Heimathafen“

Hiddenhausen

Da ist zum Beispiel der junge Mann, dem die Obdachlosigkeit droht, weil seine Freundin ihn kurzerhand vor die Tür gesetzt hat. „Wir konnten ihm vorübergehend eine Unterkunft besorgen.“ Oder das ehemalige Mitglied einer Wohngruppe, dem auf Heimatbesuch in Guinea sämtliche Papier und Geld gestohlen wurden. „Wir haben ihm den Rückflug vorfinanziert.“ Oder die junge Frau, die sich aufgrund psychischer Probleme nur schwer alleine zurechtfindet. Für sie alle gibt es in Schweicheln den „Heimathafen“, ein in seiner Form bundesweit wohl einmaliges Projekt.