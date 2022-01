„So schnell konnten wir gar nicht reagieren“

Enger/Spenge

Weil die Kapazitäten der Labore erschöpft sind, folgen den Covid-19-Pooltestungen der Grundschulen ab sofort keine PCR-Einzeltestungen mehr. Diese Entscheidung der Regierungschefinnen und -chefs der Länder hat das Schulministerium am Dienstagabend an die betroffenen Schulen weitergegeben. Über diese enorm kurzfristige Änderung ärgern sich die Schulleiter in Enger und Spenge.

Von Daniela Dembert