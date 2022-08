So schreibt man eine spannende Geschichte

Schriftstellerin Andrea Gehlen gibt Jugendlichen in Hiddenhausen Tipps

Hiddenhausen

Eine Geschichte so zu schreiben, dass sie die Leser fesselt, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie man das hinbekommen kann, erfahren jetzt die jungen Teilnehmer der Schreibwerkstatt „Story Picker“, die ab dem 19. August an neun Freitagen immer von 18.30 bis 20 Uhr in der Gemeindebücherei Hiddenhausen stattfindet.

Von Stefan Wolff