So soll Elverdissens neues Quartier aussehen

100 bis 150 Wohneinheiten, eine neue Sporthalle und endlich ein Treffpunkt für Vereine sollen auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule Elverdissen in einer durch Grünzüge dreigeteilten Nachbarschaft entstehen. Für diese Variante haben sich Anwohner und Bürgermeister Tim Kähler am Donnerstagabend ausgesprochen.

Herford: Bei Bürgerversammlung klares Votum für Planungsvariante - Kritik an Bebauungs- und Verkehrsdichte

Für diese Variante gab es am Ende der Veranstaltung fast einhellige Zustimmung: Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser sollen auf dem Areal in Elverdissen entstehen, rechts ist der Neubau einer Sporthalle vorgesehen. Der Entwurf dient jedoch vorerst nur als Grundlage für die weiteren Planungen. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Dem nicht bindenden, aber als Planungsgrundlage dienenden Votum ging auf einer Bürgerversammlung in der Aula der Grundschule Elverdissen eine lebhafte Diskussion voraus. Schließlich hatte das Berliner Planungsbüro Studio RW vier Varianten vorgestellt, von denen zwei bewusst an die Schmerzgrenze gingen. Die Entwürfe sind auch Ergebnis einer ersten Bürgerbeteiligung, zu der die Stadt im Juni in die ehemalige Hauptschule eingeladen hatte.