So war das mit den Kurkindern im Kreis Herford

Historisches Jahrbuch erschienen - erstmals Heim Ebenöde in Vlotho im Fokus

Herford

„Wir haben eine Problem-Enkelin, 7 Jahre alt, die in Ihrem Heim sicher Hilfe finden könnte (Bettnässen).“ Noch 1977, im letzten Jahr des Bestehens, gingen solche Anfragen im Kinderkurheim Ebenöde in Vlotho ein. Auch im Kreis Herford wurden in den Nachkriegsjahrzehnten sogenannte Verschickungskinder betreut. Wie waren die Bedingungen vor Ort?

Von Bernd Bexte