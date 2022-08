So wenige Fundsachen wie noch nie

Versteigerung auf Herforder Rathausplatz - Das ist los am Hoeker-Fest-Freitag

Herford

Es ist eigentlich einer der Höhepunkte am Hoeker-Fest-Freitag: Doch diesmal dürfte die Versteigerung schnell über die Bühne gehen. Gerade einmal etwa 50 Posten sollen an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden. Sonst sind es locker doppelt so viele.

Von Moritz Winde