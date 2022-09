Herford

Kein warmes Wasser mehr in städtischen Sporthallen, die Temperatur in den Gebäuden auf 15 Grad gesenkt. Die Energieeinsparvorgaben, die der Stadtrat am 26. August beschlossen hat, wirken sich auch erheblich auf den Vereinssport aus. Der Stadtsportverband (SSV) unterstützt in einer Stellungnahme die Maßnahmen, weist aber auch auf deren Folgen hin.

