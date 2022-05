„Sound of Silence“ vor dem Rathaus

Wie so viele Veranstaltungen in den vergangenen Monaten ist auch das Konzert mit dem „Simon & Garfunkel“-Tribute-Duo Graceland aus der Kirchlengeraner Reihe „Kultur im Forum“ ausgefallen. Nun endlich steht ein Nachholtermin fest.

Die Veranstaltung findet nun am 18. Juni um 20 Uhr als Open-Air-Konzert auf dem Rathausvorplatz in Kirchlengern statt. Die bisher erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Gäste sind willkommen. Tickets für 15 Euro (ermäßigt: 13 Euro) sind ab diesem Mittwoch, 25. Mai, bei den Vorverkaufsstellen im Bürgerbüro, der Gemeindebücherei, der Tankstelle Busse und im Reisebüro Heitkamp sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich.