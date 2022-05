Spargelbauern klagen über Absatzsorgen

In ganz Deutschland klagen die Spargelbauern über deut­liche Absatzprobleme und ei­ne offensichtliche Kauf­zurückhaltung bei den Kunden. Der Spargel – bislang das mit Abstand liebste ­Saisongemüse der Deutschen – bleibt vielerorts in den Regalen und Verkaufsständen liegen.

Constantin von Laer baut in Herford Spargel an.

Entsprechend groß ist die Enttäuschung in vielen Betrieben. „Die Stimmung ist bei vielen Spargelbauern gedrückt“, sagt Lea Piepel von der Landwirtschaftskammer NRW in Münster. Erntemenge und Qualität seien in diesem Jahr gut, und „der Spargel ist gar nicht mal so viel teurer als im letzten Jahr“. Dennoch hielten sich die Kunden zurück.