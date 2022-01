Sparkasse hat wieder geöffnet

Über Monate hinweg war sie geschlossen: die Sparkassen-Filiale in Bruchmühlen. Am 13. Juli des vergangenen Jahres hatten hier Geldautomaten-Sprenger zugeschlagen. Durch die Wucht der Explosion war der Geldautomat in das Rauminnere gedrückt worden, die Zerstörung in der Sparkasse war enorm.

Seit Montag, 31. Januar, hat die Filiale ihre Türen wieder für den regulären Betrieb geöffnet. Kunden können jetzt wieder ohne vorherige Terminabsprache die Filiale besuchen und den persönlichen Service in Anspruch nehmen. Auch die Schließfächer sind wieder frei zugänglich. Die Reparaturarbeiten sind nun abgeschlossen: Nachdem Anfang Dezember 2021 zunächst der SB-Bereich wieder geöffnet wurde, ist seit Montag wieder die gesamte Filiale für den Kundenverkehr geöffnet.

„Auch in den vergangenen Monaten fanden selbstverständlich Kundengespräche statt – sowohl via Telefon als auch persönlich. Allerdings war für persönliche Beratungsgespräche eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Auch der Zugang zu den Schließfächern war nach einer Rücksprache mit uns während der vergangenen Monate stets gewährleistet. Die Kolleginnen und Kollegen der Filiale Bruchmühlen haben in der Übergangszeit häufig auch ihre Kundinnen und Kunden in der Filiale Rödinghausen persönlich beraten“, erläutert Filialleiterin Kathrin Koch. Mit dem Abschluss der Reparaturarbeiten ist für den normalen Besuch der Filiale und für den Zugang zu den Schließfächern nun keine Terminabsprache mehr notwendig.

Für persönliche Beratungsgespräche gilt bei der Sparkasse Herford seit dem 6. Dezember 2021 die 3G-Regel: Vor Beginn des Beratungsgespräches müssen Kundinnen und Kunden ihrer Beraterin oder ihrem Berater nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder mittels Bürgertest oder PCR-Test negativ getestet sind.

„Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen freue ich mich, dass wir nach den aufwendigen Reparaturarbeiten in unserer Filiale nun wieder den Alltag aufnehmen können und unsere Kundinnen und Kunden wieder in gewohnter Atmosphäre begrüßen zu dürfen“, sagt Kathrin Koch.

In NRW ist es im vergangenen Jahr zu mehr als 140 Sprengungen von Geldautomaten gekommen. Betroffen war unter anderem auch die Postbankfiliale an der Bünder Bismarckstraße. Die Polizei geht davon aus, dass hinter vielen dieser Automatensprengungen hoch spezialisierte Banden stecken, die teilweise von den Niederlanden aus operieren. So wurden bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion im niederländischen Städtedreieck Amsterdam, Utrecht und Den Haag im vergangenen September drei Tatverdächtige festgenommen. Dem Schlag gegen die organisierte Kriminalität war eine eineinhalbjährige Ermittlungsarbeit vorausgegangen.