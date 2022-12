Sparkasse Herford sieht „nachlassende Dynamik“

Die Sparkasse Herford hat den Zweckverband – den Zusammenschluss der kommunalen Träger des Finanzinstitutes – über ihre geschäftliche Entwicklung informiert. Die Bilanzsumme (Stand Ende Oktober) stieg in diesem Zeitraum um 75 Millionen Euro auf über 5,8 Milliarden Euro. „Diese Entwicklung ist insbesondere auf ein starkes Kreditwachstum von plus 132 Millionen Euro zurückzuführen“, teilt die Sparkasse mit. „Das Einlagengeschäft weist mit plus 65 Millionen Euro ebenfalls einen Zuwachs auf.“

Die Kreditzusagen an Unternehmen lagen leicht über dem Vorjahreswert. „Insgesamt haben wir erneut eine Steigerung der Kreditbestände der Unternehmen zu verzeichnen“, so die Mitteilung der Sparkasse. Auch das Kreditgeschäft mit den Privatkunden habe sich weiter erfreulich entwickelt. Hier sei mit einem Anstieg um 71 Millionen Euro in den ersten zehn Monaten ebenfalls ein sehr gutes Wachstum erzielt und das gute Vorjahresniveau (67 Millionen Euro) nochmals übertroffen worden.

Das Immobiliengeschäft sei in diesem Jahr erneut stark gewesen. Bisher habe die Sparkasse 122 Grundstücke, Wohnungen und Häuser durch eigene Makler vermittelt. Ein Schwerpunkt blieb das Interesse an Ein- und Zweifamilienhäusern, die mit 100 Objekten einen Großteil ausmachten. Ebenso stark sei die Nachfrage nach Wohnungsbaukrediten gewesen. Das dürfte sich jedoch ändern: „Durch die steigenden Zinsen und die von Unsicherheit geprägten Umfeldbedingungen ist jedoch in beiden Bereichen eine nachlassende Dynamik zu beobachten“, heißt es im Bericht der Sparkasse.

Zahl der Bausparverträge verdoppelt

Der Absatz von Bausparverträgen hat sich mit 58,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 27,4 Millionen Euro allerdings verdoppelt. Denn vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen nutzten immer mehr Kunden einen Bausparvertrag zur Zinssicherung für ihre Finanzierung. Die Wertpapierumsätze liegen mit rund 418 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 729 Millionen Euro (minus 43 Prozent). „Hier wirkt sich die starke Verunsicherung der Anleger als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und seine Folgen aus“, berichtet die Sparkasse. Der Absatz von Investmentfonds machte mit 150 Millionen Euro den Schwerpunkt der Käufe aus. Dahinter liegt die Direktanlage in Aktien mit 54 Millionen Euro.

Das voraussichtliche relative Betriebsergebnis liege vor Bewertung nach der aktuellen Prognose über dem Vorjahreswert. Der Zweckverband der Sparkasse Herford ist der Zusammenschluss der kommunalen Träger der Sparkasse, also des Kreises Herford und der Städte Herford, Bünde, Löhne und Vlotho. Die Zweckverbandsversammlung besteht aus Delegierten dieser Träger, die in der Regel zwei Mal jährlich tagen. Der Bürgermeister der Stadt Löhne, Bernd Poggemöller, wurde zum Verbandsvorsteher und das Löhner Ratsmitglied Wolfgang Böhm zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung im nächsten Jahr gewählt.