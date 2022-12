Sparmaßnahme: nur noch vier Tage Hoekerfest

Neben den angekündigten Veränderungen beim Hoekerfest sorgt man sich in Herford auch um das Vorzeigeobjekt Markthalle.

Pro Herford kündigt Einschnitte an - Politik sorgt sich um Markthalle

Wie schwer es in diesen Zeiten ist, neue Mieter für die Markthalle zu finden, weiß wohl keiner besser als Frank Hölscher und sein Team. Der Pro-Herford-Chef stellte sich jetzt den Fragen der Politik. 50 Gespräche mit Fleischern aus der Region habe man geführt: „Es hat aber nicht geklappt.“

„Es sieht nicht gut aus“, meint CDU-Mann Werner Seeger mit Blick auf die Markthalle. Er sei regelrecht beunruhigt und erwarte ein schlüssiges Konzept zu deren Belebung. Ja, auch ihm seien die Leerstände „ein Dorn im Auge“, erklärte Hölscher im Haupt- und Finanzausschuss.

Bekanntlich streicht Ende des Jahres mit der Bio-Zeit der Mieter des größten Markthallen-Standes (85 Quadratmeter) nach gut drei Jahren die Segel. Bislang sei es nicht gelungen, einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Daran hätten auch ebenjene 50 Gespräche nichts geändert.

Es gebe aber auch Positives zu berichten: Mit 350.000 bis 400.000 Besuchern pro Jahr sei die Ende August 2019 eröffnete Markthalle der erwartete Besuchermagnet. Als Alternative zu langfristigen Vermietungen der Leerstände seien kurzzeitig eröffnete Pop-up-stores eine denkbare Alternative, so Hölscher.

Bürgermeister Tim Kähler will die Markthalle aber nicht als Solitär betrachten. „Sie ist im Kontext mit dem Rathausplatz und dem geplanten Archäologischen Fenster am Münster zu sehen.“ Und da die Umgestaltung des zentralen Platzes und der Bau des AFaM noch ausstehen, sei das Potenzial dieses Ortes noch nicht voll entfaltet.

Weindorf zurück zum Gänsemarkt

Konkret sind allerdings die Sparbemühungen der städtischen Marketinggesellschaft Pro Herford, in deren Zuge auch das Hoekerfest verändert wird. Es gebe Überlegungen, das Stadtfest von fünf auf vier Tage zu verkürzen, den Mittwoch „zu eliminieren“. Schließlich koste die Großveranstaltung 200.000 Euro. Dem stünden Erlöse von maximal 50.000 Euro plus Sponsoring-Einnahmen gegenüber. Zudem sei geplant, beim Hoekerfest das Weindorf wieder zurück auf den Gänsemarkt zu verlegen und den Rathausplatz anderweitig zu nutzen. Dort hatte das Weindorf in den vergangenen beiden Jahren seine Pforten geöffnet. „Gespräche mit den Menschen in der Radewig haben uns gezeigt, dass der Wunsch nach Rückkehr groß ist“, sagt Hölscher.

Der Rathausplatz müsse in Sachen Weindorf aber nicht leer ausgehen: „Warum sollen wir dort nicht zu einem anderen Termin ein eigenes großes Weinfest machen“, wirft Kähler in die Diskussion ein. Der Gänsemarkt war anlässlich des Hoekerfestes zuletzt Bühne für ein Kulturprogramm. Was dann künftig daraus werde, wollte Sarah Heitkemper (SPD) wissen. Auch dies könne eine eigene Veranstaltung zu einem anderen Termin werden, äußerte Hölscher.

Sparplan

Er kündigte an, trotz allgemein steigender Kosten - allein für Strom und Gas müssen in der Markthalle bislang jährlich 50.000 Euro aufgewendet werden - das Defizit der Pro Herford im kommenden Jahr von anfangs kalkulierten 1,484 Millionen Euro auf 1,344 Mio. Euro senken und in den Folgejahren weiter reduzieren zu wollen. Das soll vor allem mit einer Deckelung der Veranstaltungskosten (Hoekerfest) und der Reduzierung des Budgets für den Herford-Plan erreicht werden.

Da der größte Ausgabenposten der Stadtmarketinggesellschaft die Personalkosten (etwa 1 Million Euro) sind, möchte Herbert Even (Grüne) wissen, wie denn die knapp 21 Stellen auf welche Aufgaben verteilt sind. „Man kann es bislang nicht greifen.“ Eine exakte Übersicht soll nun nachgereicht werden. Zudem mahnte Even erneut die Schlussabrechnung für die Sanierung der Markthalle an. Wirtschaftsförderin Lisa Kunert erklärte, dass noch nicht alle Arbeiten abgerechnet seien. Sie ist jedoch zuversichtlich, dass dies eventuelle schon „innerhalb der nächsten Wochen“ passieren könne.