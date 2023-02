SPD Herford fordert mehr Geld für OGS-Betrieb

Der Ausstieg der Jugendhilfe Schweicheln aus dem offenen Ganztagsbetrieb (OGS) an drei Herforder Grundschulen hat nicht nur bei Eltern und Lehrern einen Schock ausgelöst, sondern er ruft auch Reaktionen von Schulpolitikern hervor.

OGS-Betrieb an der Grundschule Stiftberg: Die Jugendhilfe Schweicheln gibt zum neuen Schuljahr den OGS-Betrieb hier auf.

Nach einer Stellungnahme der Partei Die Linke meldet sich jetzt die SPD-Politikerin Dana Kuntemeier-Wolff zu Wort. Vor drei Wochen hatte die Jugendhilfe mitgeteilt, dass sie zum nächsten Schuljahr den OGS-Betrieb an den Grundschulen Landsberger Straße, Stiftberg und Obering aufgibt. Seit zehn Jahren bietet die Jugendhilfe Schweicheln einen Offenen Ganztag an den drei Schulen an.