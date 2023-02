Spektakulärer Rettungseinsatz an der A2 bei Herford

Herford

Bei Forstarbeiten an der steilen Böschung neben der A2 bei Herford ist am Donnerstag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete ihn mit einer Drehleiter aus dem schwer zugänglichen Gelände. Zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Hannover blieben für die Dauer des Einsatzes gesperrt.