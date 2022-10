Eine Spende in Höhe von je 3.000 Euro hat der Lions Club Herford Radewiga an die Herforder Tafel und den Herforder Mittagstisch übergeben. Dass die Spende gerade zur rechten Zeit komme, machten Vertreter beider Vereine deutlich.

Eine Spende in Höhe von je 3.000 Euro hat der Lions Club Herford Radewiga an den Herforder Mittagstisch sowie die Herforder Tafel übergeben. Unser Bild zeigt: Ines Kortemeier (Fördervereinsvorsitzende des Lions Clubs; von links), Birgit Nolte-Kristen (Vorsitzende des Herforder Mittagstisch), Pfarrer Bodo Ries, Barbara Beckmann (Vorsitzende der Herforder Tafel) sowie Eva-Lotte Heine (Präsidentin des Lions Clubs Herford Radewiga).

So gibt es bei der Herforder Tafel weiterhin einen Aufnahmestopp, wie die Vereinsvorsitzende Barbara Beckmann betont. Die Tafel verteilt an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet Lebensmittel, die sie zuvor gespendet bekommen hat. 2500 Kunden werden so versorgt. Berücksichtigt werden kann derzeit nur, wer bei der Tafel bereits erfasst ist. Neukunden können nicht mehr aufgenommen werden, so Beckmann.