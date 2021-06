Ärger um Schokoherzen: Das sagt die Bielefelder SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar

„Partei hatte mit Verteilaktion nichts zu tun“

Bielefeld Die Bundestagsabgeordnete Dr. Wiebke Esdar (SPD) betont, dass sie die Dankes-Karten mit Schokoherzen in ihrer Funktion als Abgeordnete in Bielefelder Schulen an das Lehrpersonal habe verteilen lassen. Dabei habe es sich ausdrücklich nicht um eine Aktion ihrer Partei gehandelt.