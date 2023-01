Spenge: Die Gutsherrin kehrt heim

Spenge

Wachsam streckt sie die Laterne in die Höhe, um in deren Schein nach dem Rechten zu schauen. Die Skulptur „Die Gutsherrin“ ist an ihren einstigen Heimatort zurückgekehrt. Das Ehepaar Regine und Wolf-Dieter Fißenebert hatte das Werk des aus Sibirien stammenden, in Spenge lebenden Holzbildhauers Sergej Poweliza einst erstanden und jetzt dem Werburg-Verein geschenkt.

Von Daniela Dembert