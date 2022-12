100 Öfen aus Spenge helfen den Ukrainern an der Front

Ehepaar Guder organisiert Hilfstransporte - Bilder der Dankbarkeit kommen per WhatsApp zurück

Spenge

Für die Menschen in den zurückeroberten Regionen der Ukraine und die Wehrkräfte an der Front ist es ein Weihnachtsgeschenk, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus Spenge auf die Reise zu ihnen geschickt wurde: 100 Heiz- und Kochöfen, zwei Paletten mit Fünf-Minuten-Terrinen, Thermounterwäsche und blutstillende Spezialverbände.

Von Daniela Dembert