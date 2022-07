2000 Euro für den Neubeginn in der Heimat

Nach Benefiz-Konzert des Shanty-Chores „Blaue Jungs“: Spendenübergabe an ukrainische Waisenkinder in Spenge

Spenge

Vor zwei Wochen gab er Shanty-Chor Blaue Jungs aus Porta Westfalica auf dem Anwesen der Gastronomie Beckmann am Hücker Moor ein Benefizkonzert (die Zeitung berichtete). Nun wurden die Einnahmen feierlich an die 59 Kinder des ukrainischen Waisenhauses übergeben, das im Bibelheim der Baptistengemeinde Hüllhorst am Hücker Moor Unterschlupf gefunden hat.

Von Kim Schmalz