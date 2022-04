2,5 Stellen mehr in Spenger Verwaltung?

Der Rat der Stadt Spenge beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit dem Haushalt für das Jahr 2022. Wie berichtet, ist der Spielraum für die Kommunalpolitiker klein. Neben der bereits heftig diskutierten Frage, ob sie – wie ihre Engeraner Kollgen – das Schülerticket Westfalen einführen wollen, ist auch die Personalplanung ein Thema, das bereits im Haupt- und Finanzausschuss vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Lars Hartwig kritisch betrachtet wurde.

Rat will Donnerstag Haushalt und Personalplanung beschließen – CDU hofft auf Einsparung durch Digitalisierung

Der für das Personal zuständige Fachbereichsleiter, Rainer Czypulowski hatte den Stellenplan der Beamten und tariflich Beschäftigten für 2022 vorgestellt. Dieser weist inklusive des Wirtschaftsbetriebes mit den Sparten Infrastruktur-Bauhof (16) und Abwasserbeseitigung (6) insgesamt 102 Planstellen auf. Das seien 2,5 Stellen mehr als im Vorjahr.

Nachdem das Personal im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soweit wie möglich reduziert worden sei, habe es länger konstant gehalten werden können, so der Fachbereichsleiter: „Im Hinblick auf eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerfüllung ist das Niveau in diesem Jahr jedoch moderat angehoben worden, insbesondere auch im Bereich der Ausbildung.“

Die zusätzlichen Stellen hätten sich wie folgt ergeben: Eine Kollegin aus der Abteilung Finanzwesen mit einer halben Planstelle sei in Ruhestand gegangen. Ihre Stelle sei auf eine ganze aufgestockt worden, „um den dort geänderten und erweiterten Aufgabenstellungen Rechnung zu tragen“. Außerdem sei zum 1. November beabsichtigt, einen bislang als Schulhausmeister befristet beschäftigten, bewährten Kollegen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. Zum 1. August soll zudem eine zweite und damit zusätzliche Ausbildungsstelle zum/zur Verwaltungsfachangestellten eingerichtet werden. Angesichts der Tatsache, dass bis Ende 2025 sechs Kollegen in den Ruhestand gehen, sei es wichtig, selbst rechtzeitig Fachkräfte auszubilden.

Die Personalkosten steigen – Tarifsteigerungen eingerechnet – für 2022 gegenüber 2021 um 320.293 Euro auf 5,717 Millionen.

Angesichts der angespannten Haushaltslage fragte Hartwig, ob sich die Stadt wirklich eine Aufstockung des Personals leisten könne. Er gehe davon aus, dass die derzeit laufende Digitalisierung der Verwaltung auf Dauer zu einer Effektivitätssteigerung führe und dadurch auch Personal eingespart werden könne.

Kämmerin Britta Jenniches erklärte dazu, Ziel der Digitalisierung sei nicht der Personalabbau, sondern die Verbesserung des Bürgerservices und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Der siebenjährige Prozess stehe noch am Anfang.

Ralf Kinnius (UWG) gab zu bedenken, dass es sich hier nicht um hoch dotierte Stellen handele, sondern um eine zusätzliche Ausbildungsstelle. Das Ausbilden im eigenen Hause begrüßte auch Gerd Meyer (SPD) – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.