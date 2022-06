58 Schüler der Gesamtschule Spenge erhalten Zeugnisse

Spenge

Für 58 Schüler der Regenbogen-Gesamtschule hat es am Freitag das ‚Das goldene Ticket zur Freiheit‘ gegeben – so lautete zumindest das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs. In einer Feierstunde bekamen 53 Schüler ihre Abiturzeugnisse, fünf weitere Zeugnisse wurden zum schulischen Teil der Fachhochschulreife vergeben.

Von Daniela Dembert