Ab Montag wird Straße asphaltiert

In schwindelnder Höhe bringt Björn Veith von Elektro Klein die Strahler für die Beleuchtung des Blücherplatzes an, unter ihm bereiten Mitarbeiter der Firma Boymann das Wasserspiel auf seinen ersten Einsatz vor. Die letzten Möbel werden montiert. Der Endspurt vor der Eröffnung des Platzes am Samstag, 14. Mai, hat begonnen. Dieser geht allerdings noch eine letzte Sperrung voran.

Arbeiten am Blücherplatz in Spenge liegen in den letzten Zügen

Am Blücherplatz laufen die letzten Arbeiten vor der Eröffnung am 14. Mai. Zunächst wird der Bereich aber noch einmal gesperrt. Ab Montag wird die Straße asphaltiert.

„Von Montag, 2. Mai, an wird der Blücherplatz gesperrt“, teilt Jens Nickolaus von der Bauabteilung der Stadt mit. Dann beginnen die Arbeiten an der Straße Blücherplatz, die eine neue Asphaltdecke erhält. Die Sperrung reicht von der Einmündung Biermannstraße bis zur Griesenbruchstraße. „Es wird dann auch nicht mehr möglich sein, von der Engerstraße in die Griesenbruchstraße abzubiegen“, erklärt Nickolaus. Diese Kreuzung sei ebenfalls gesperrt, weil dort noch die Entwässerungsrinne neu gebaut werden müsse. Eine Umleitung durch die Siedlung wird ausgeschildert. Ein Zugang zur Griesenbruchstraße über die Kampstraße ist weiter möglich. „Der Bereich wird nach der feierlichen Eröffnung am Tag der Städtebauförderung wieder geöffnet“, verspricht Nickolaus.