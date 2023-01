Auch nach Weihnachten kann der Adventskranz noch brennen. So geschehen in Spenge.

Auch nach der Weihnachtszeit zünden Bürger die Kerzen an

In Spenge hat ein Adventskranz Feuer gefangen und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. .

Die Freiwillige Feuerwehr Spenge musste am Mittwoch gegen 2.30 Uhr ausrücken. Allerdings ging es in diesem Fall nur um die Kontrolle eines bereits gelöschten Feuers. An der Einsatzstelle war es zum Brand eines Adventskranzes gekommen.