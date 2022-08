„Als Schiri sorgt ihr für Fairness“

Spenge

35 Kinder und Erwachsene lauschen im Vereinsheim des TuS Hücker-Aschen gespannt dem, was ein Schiedsrichter ihnen zu sagen hat: Pascal Martin, alias Quallexd001, ist in der Jugend-Fußballszene über seine Social Media-Kanäle bekannt und hat am Wochenende in Hücker-Aschen den Auftakt zu seiner Vortragsreise „Qualle zeigt, wie es geht!“ gegeben.

Von Daniela Dembert