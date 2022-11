Am Bahnhof Spenge:  Fahrbahn fast fertiggestellt

Bauarbeiten sollen Anfang Dezember abgeschlossen sein - Freigabe für Verkehr am Wochenende

Spenge

Die Haltestelle Am Bahnhof in Spenge ist ein Anlaufpunkt für viele Schüler und Pendler, die nach Enger, Herford oder Bünde möchten. Seit Mitte September läuft mittlerweile die Erneuerung der marode Fahrbahn und der Wendeschleife. Wie Jens Nickolaus, der das Bauprojekt bei der Stadt betreut, erklärt, sollen die Asphaltarbeiten noch in dieser Woche abgeschlossen werden.

Von Ruth Matthes