Anwohner finden Überreste von Rehen in Spenge 

Spenge

Es ist kein schöner Anblick, der sich Jagdpächter Reinhard Holtgrefe und Veterinär Dr. Hans-Helmut Jostmeyer am Nagelsholz in Spenge bietet. Die beiden Jäger wurden von Anwohnern darüber informiert, dass am Waldesrand, keine zehn Meter vom Straßenlauf entfernt, Teile eines verendeten Tieres offenbar entsorgt wurden.

Von Daniela Dembert