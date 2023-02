Mailäuten in Spenge: Wie geht es in diesem Jahr weiter?

Nicht jeder in Spenge schätzt es, wenn vom 1. Mai bis Pfingsten morgens täglich von 6 bis 6.30 Uhr die Glocken läuten. Nach der Kritik einiger Bürger im vergangenen Jahr wollte die Kirchengemeinde die alte Tradition auf den Prüfstand stellen und möglicherweise über eine Verschiebung der Uhrzeit nachdenken. Jetzt ist klar, wie es in diesem Mai ablaufen soll.

Jedes Jahr im Mai läuten die Glocken der Martinskirche täglich von 6 bis 6.30 Uhr. Sie erinnern an die Geschichte über eine Magd, die fälschlicherweise des Diebstahls eines goldenen Löffels beschuldigt wurde.

Auch in diesem Wonnemonat werden die Glocken in aller Frühe, sieben Tage die Woche läuten. „Ich hatte wirklich geglaubt, dass sich nun etwas ändert. Das Geläut nervt, es ist einfach nicht auszuhalten, wenn man täglich davon geweckt wird“, sagt eine Spengerin, die nicht einmal direkt neben der Kirche wohnt, den Glockenturm aber in Sichtweite hat.