Asyl Spenge sucht ehrenamtliche Helfer

Spenge/Enger

Die Stadtverwaltungen in Enger und Spenge sind auf Hochtouren dabei, sich auf eine größere Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine vorzubereiten. In Spenge geschieht das in enger Zusammenarbeit mit der Verein „Asyl Spenge“, für den dies nicht die erste so genannte Flüchtlingswelle ist. „Wir haben den Vorteil, auf bewährte Netzwerke zurückgreifen zu können“, sagt Vorsitzende Anne Beckmann. „Was wir allerdings noch brauchen könnten, wären Helfer, die uns in der Arbeit ganz praktisch unterstützen können.“

Von Ruth Matthes