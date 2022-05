Auf dem Grenzweg in Lenzinghausen droht Lebensgefahr

Baumsachverständige empfehlen Baumpflegemaßnahme in Spenge – Arbeiten starten am Mittwoch

Spenge

Achtung: Lebensgefahr! So steht es auf einem Warnschild am Grenzweg in Spenge-Lenzinghausen. Gefahr droht Spaziergängen und Reitern durch Äste, die herabfallen könnten. Die Stadt bittet, den Weg nicht mehr zu benutzen und startet am Mittwoch Baumpflegemaßnahmen.