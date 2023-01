Auf Supermarkt-Parkplatz in Spenge von eigenem Pkw angefahren

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Spenger Industriestraße ist am Freitag eine Autofahrerin von ihrem eigenen Auto angefahren worden, als sie einer älteren Dame helfen wollte .

Das Ganze ereignete sich am späteren Vormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in Spenge. „Die Autofahrerin saß noch im Wagen, als sie sah, dass eine ältere Dame ohne Fremdverschulden zu Fall kam“, teilt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier mit. „Daraufhin beschloss sie, der Frau zu helfen, sicherte ihr Fahrzeug aber nicht ausreichend, bevor sie ausstieg.“ Die Folge: Das Auto machte sich selbstständig und fuhr die eigene Fahrerin an. Diese habe danach über Hüft- und Beinschmerzen geklagt, so Lah-Schnier.