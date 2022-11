Aufbau des Spenger Weihnachtsmarktes hat begonnen

Die ersten Buden stehen bereits. Mitarbeiter des Bauhofs, Küster Andreas Schmidt und ein ehrenamtliches Aufbauteam haben Anfang der Woche damit begonnen, die Weihnachtsmarkthäuschen aus Lenzinghausen und Enger einzusammeln und rund um die Martinskirche aufzubauen. Am 3. Adventswochenende, 10. und 11. Dezember, ist es dann nach zwei Jahren Pandiemie-Pause endlich wieder so weit: Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten.

Am 3. Adventswochenende wieder vorweihnachtliches Treiben rund um die Martinskirche

Bürgermeister Bernd Dumcke (von links), Annegret Beckmann (Asyl Spenge), Wolfgang Haase (Aufbauteam), Küster Andreas Schmidt, der Nikolaus (Horst Kröger) und Regina Schlüter-Ruff vom Stadtmarketing laden zum Weihnachtsmarkt am 3. Adventswochenende ein.

„Der Andrang beim Glühweinabend auf dem Blücherplatz und dem Adventsbummel in Enger haben gezeigt, dass die Menschen froh sind, sich endlich wieder treffen zu können und den Advent so stimmungsvoll feiern zu können, wie sie es gewohnt sind“, sagt Organisatorin Regina Schlüter-Ruff vom Stadtmarketing. Sie ist daher zuversichtlich, dass auch die 15 Hüttenbetreiber in Spenge mit reichlich Andrang rechnen können.