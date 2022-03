Bänke sind fehlerhaft

Die Möblierung des Blücherplatzes muss wieder abgebaut werden: Die Metallelemente entsprechen in der Ausführung nicht dem, was die Stadt Spenge bestellt hat.

Die Lieferung der Stühle, Bänke und Tische war in den vergangenen Monaten von der Firma aus dem Hamburger Raum immer wieder aufgeschoben worden. Nun sind sie zwar geliefert, entsprechen aber in der Ausführung nicht dem, was die Stadt bestellt hat. „Was lange währt, wird nicht immer gut“, kommentierte Dumcke die Entwicklung. „Wir haben mit der Firma gesprochen und sie nimmt den Fehler auf ihre Kappe und tauscht die Möbel auf ihre Kosten aus“, so Dumcke. „So kann es jedenfalls nicht bleiben.“