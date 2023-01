Spenge: Bäume am Hücker Moor umgekippt - Gefahr für Spaziergänger?

Spenge

Am Hücker Moor in Spenge sind etliche Bäume umgefallen. Das hat ein Leser dieser Zeitung beobachtet. „Ich frage mich, ob da nicht aus Sicherheitsgründen der Weg für die Wanderer abgesperrt werden muss“, sagt er und sorgt sich um die Sicherheit. Auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES hin hat der Kreis Herford Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde zum beliebten Naherholungsgebiet in Spenge geschickt.