Betrugsmasche mit gefälschtem Paypal-Konto

Inkassounternehmen will Geld von einer Spengerin eintreiben

Spenge

Auf dem Paypalkonto fehlt plötzlich Geld, das Inkassounternehmen Paigo setzt sich mit einem Brief mit einer Spengerin in Verbindung, will für Paypal das Geld eintreiben. Ein Schreck für die 29-Jährige.

Von Kathrin Weege