Bürgerradweg noch unvollendet

Zwei Abschnitte an der Düttingdorfer Straße in Spenge bereits asphaltiert – Dritter Teil wird im Frühjahr fertig

Spenge

Eigentlich sollte der Bürgerradweg entlang der Düttingdorfer Straße in Bardüttingdorf im Herbst fertig gestellt sein. Doch es kam zu Verzögerungen, so dass mittlerweile zwei Abschnitte immerhin asphaltiert sind, der längste jedoch noch reine Baustelle ist. Und das dürfte bis zum Frühjahr so bleiben.

Von Ruth Matthes