CDU Spenge verteidigt Entscheidung für Martinsweg-Ausbau

Die CDU-Fraktion schreibt in ihrem Papier von einer langen und emotional geführten Diskussion, in der „zwischen dem Wunsch nach besseren Rad- und Fußwegen und der Bewahrung des Charakters des Martinsweges“ abgewogen worden sei. Schlussendlich habe sich die CDU-Fraktion und eine sehr breite Mehrheit im Rat für den Ausbau unter Nutzung eines Förderprogramms ausgesprochen, da ansonsten der Ausbau für viele Jahre nicht möglich wäre.

Zugleich beschloss der Rat umfangreiche Baumanpflanzungen als Ausgleich für die beim Ausbau zu fällenden Bäume.„ Die CDU-Fraktion wird die zeitnahe Umsetzung der beschlossenen Ausgleichsmaßnahmen kontrollieren“, heißt es in dem Papier. „Die CDU hat sich in ihrem Wahlprogramm dafür ausgesprochen, die Rad- und Fußwege zu verbessern, um schwächere Verkehrsteilnehmer zu schützen und einen Anreiz zu schaffen, künftig vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. Zu diesem Wort stehen wir.“

Viele Maßnahmen seien auch durch den Einsatz der CDU auf den Weg gebracht worden. Die bereits beauftragte Anlage eines Rad- und Fußweges entlang der Neuenkirchener Straße von der Kirche in Wallenbrück bis zum Industriegebiet biete eine sichere Strecke von Wallenbrück ins Industriegebiet.

Die jetzt beschlossene Verlängerung des Rad- und Fußweges vom Industriegebiet bis zum Martinsweg entlang der Neuenkirchener Straße schaffe einen sicheren Weg bis in die Innenstadt. Die geplante Anlage eines Rad- und Fußweges entlang der Neuenkirchener Straße vom Martinsweg bis zum Tankstellen-Kreisel solle den Weg vom Industriegebiet nach Nord-Spenge sicherer machen. Die Möglichkeiten für die Anlage eines Rad- und Fußweges entlang der Bünder Straße vom Tankstellen-Kreisel bis zum Ortsausgang Richtung Hücker-Aschen würden geprüft. Der beschlossene Ausbau des maroden Martinsweges zu einem modernen, sicheren Rad- und Fußweg bilde die Nord-Süd-Achse von der Neuenkirchener Straße bis zum Fachmarktzentrum.

Die beschlossene Anlage eines Rad- und Fußweges vom Martinsweg zum Kreisel am ZOB schließe den ÖPNV und das Schulzentrum an den Radweg an. Konkret heißt es: „Mit diesem Konzept erreichen wir einen substanziellen Beitrag zur Verkehrswende: Ein moderner Fuß- und Radweg mit 2,50 bis 3,00 Metern Breite in der Innenstadt bietet Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Arbeitnehmer können in Spenge ganzjährig per Rad zur Arbeit ins Industriegebiet fahren. Jede Fahrt mit dem Fahrrad spart Abgase und Lärm. Schulkinder erreichen mit dem Fahrrad gefahrlos die Grundschule und das Schulzentrum. Durch die neue Verbindung vom Martinsweg zum Busbahnhof können die Busverbindungen in unsere Nachbarstädte bequem mit dem Fahrrad erreicht werden. Familien mit Kindern können mit Fahrrädern, Anhängern oder Kinderwagen sicher durch die Stadt, zu den Kindergärten und zum Freibad fahren.“