China-Geschäft bremst Hettich aus

Das Familienunternehmen Hettich, einer der weltweit führenden Hersteller von Möbelbeschlägen und Scharnieren mit Sitz in Kirchlengern (Kreis Herford), blickt auf ein „wechselhaftes Geschäftsjahr“ 2022 zurück. Zwar konnte der Umsatz um zehn Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro gesteigert werden, zugleich haben aber vor allem Rückgänge im China-Geschäft die Gesamtbilanz belastet. Zudem gebe es „punktuell“ Kurzarbeit in den Werken in Ostwestfalen-Lippe, wo allein 3000 der weltweit rund 8000 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Hettich-Mitarbeiter prüfen ein Werkstück. Das Unternehmen mit Sitz in Kirchlengern hat 2022 den Umsatz um zehn Prozent gesteigert. Der Ausblick sei schwierig, heißt es. Zum Teil müssen die Beschäftigten in OWL kurzarbeiten.

Geschäftsführerin Jana Schönfeld (44) geht davon aus, dass es sich bei der Kurzarbeit um eine „temporäre Phase“ handele. Betroffen sei gerade auch die Fertigung für China. Durch die Lockdowns dort im Zuge der umstrittenen Null-Covid-Strategie sowie die Immobilienkrise im Reich der Mitte seien „für ein bis zwei Wochen keine Aufträge aus China in Kirchlengern eingegangen“, sagte Geschäftsführer Sascha Groß (48). Einer der Gründe dafür sei gewesen, dass in China die Bestände massiv erhöht worden seien – auch mit Blick auf die Lieferkettenproblematik. In China, wo Hettich rund 1000 Mitarbeiter hat, habe man daher einen „deutlichen Rückgang“ verspürt. Konkrete Zahlen nennt Hettich nicht. Dagegen habe sich das Geschäft in den USA und in Indien stabil entwickelt. Insgesamt erwirtschaftet Hettich 74 Prozent seines Umsatzes im Ausland.