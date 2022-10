Das Kreuz mit den Zeugen

Wenn der Wurm einmal drin ist, ist er drin. Seit dem Prozessauftakt im August müht sich die 2. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld, den Diebstahl eines Tresors im brandenburgischen Fürstenwalde aufzuklären, den ein Spenger begangen haben soll. Was ziemlich schwierig ist: Zeugen wollen nicht aussagen, kommen erst gar nicht oder müssen von der Polizei gebracht werden. Und wenn sie etwas sagen, ist es eher selten etwas, was der Aufklärung der Vorwürfe dient.

Zwei Männer aus einer in Spenge ansässigen Großfamilie sollen in Fürstenwalde einen Tresor samt Bargeld gestohlen haben. Von einem der beiden wurden DNA-Spuren auf einem Geldschein gefunden.

Momentaufnahmen aus dem Nebel eines Prozesses: 100.000 Euro waren in dem Tresor, der am 7. Februar 2016 aus der Wohnung einer alten Dame in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde verschwand. Der leere Stahlwürfel wurde bald darauf irgendwo auf einem Rastplatz wiedergefunden, ein Teil des Betrages sehr viel später – bei einer polizeibekannten Großfamilie, im Zuge von Ermittlungen wegen Drogenhandels.