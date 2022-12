Deutliches Plus bei Gewerbesteuer in Spenge

„Nach heutigem Kenntnisstand wird sich das Jahresergebnis für 2022 deutlich verbessern“. Diese eigentlich erfreuliche Nachricht konnte Sandra Beck, Leiterin der Finanzabteilung, dem Spenger Rat in seiner jüngsten Sitzung von der erkrankten Kämmerin Britta Jenniches ausrichten. Der dicke Wermutstropfen: Ursache dafür sei nicht nur eine tatsächliche Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 1 Million Euro, sondern auch eine erhebliche Steigerung des Isolationsbetrages.

Sie konnte zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen von 1,2 Millionen Euro vermelden. Auch bei der Grundsteuer gab es ein Plus, und zwar in Höhe von 16.500 Euro. Hingegen habe es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie bei der Vergnügungssteuer Mindererträge gegeben.