„Die Partei“ regt Klimaschutzbeirat für Spenge an

Spenge

Soll es in Spenge einen Klimaschutzbeirat geben, der Politik und Verwaltung als Expertengremium bei der Planung und Umsetzung von Aktivitäten zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels berät? Mit einem entsprechenden Antrag der Partei „Die Partei“ hat sich jüngst der Hauptausschuss beschäftigt. Die Entscheidung wurde wegen Beratungsbedarf der UWG auf die Ratssitzung am heutigen 3. November vertagt.

Von Ruth Matthes