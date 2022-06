Diese sieben Straßen sollen in Spenge saniert werden

Spenge

Schlaglochpisten gibt es in Spenge so einige. Diejenigen Straßen, auf denen die Verkehrssicherheit besonders gefährdet ist, sollen jetzt saniert werden. Die Verwaltung hatte dazu eine Vorschlagsliste vorgelegt, die vom Rat am Dienstagabend in einer von der CDU-Fraktion modifizierten Variante beschlossen wurde.

Von Ruth Matthes