Drei-Stufen-Plan für das Energiesparen

Spenge

Wie in der Vorwoche bereits die Kollegen in Enger haben sich nun auch die Kommunalpolitiker in Spenge mit Möglichkeiten des Energiesparens in den städtischen Gebäuden beschäftigt. Der Ausschuss für Bau- und Immobilienmanagement sprach sich für einen Drei-Stufen-Plan aus, der je nach dem Ernst der Lage greifen soll.

Von Ruth Matthes