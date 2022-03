Dumcke will Rathaus ausbauen

Doch der Reihe nach: Wie dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung in einer Tischvorlage mitgeteilt wurde, strebt die Stadt Spenge als Mitglied des Klimaschutz-Netzwerks der Westfalen-Weser-Netz GmbH an, ihr Rathaus klimaneutral auszurichten, um ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. „Eine zentrale Maßnahme wird sicherlich einen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sein“, so Dumcke. Das Problem: Das Dach ist bereits 65 Jahre alt. Darauf eine Anlage zu setzen, die voraussichtlich 25 Jahre hält, mache wenig Sinn. Die Kosten einer Dachsanierung seien mit 300.000 Euro aber hoch.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen