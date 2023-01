Eile und Großstadtlärm: Ausstellung im Kunstcafé in Enger

Eile, Großstadtlärm, gespiegelte Lichter auf regennassen Fahrbahnen, während sich der Verkehr auf den wie Gräben durch die Häusersteilwände gezogenen Straßen quält. Am kommenden Samstag, 14. Januar, um 18 Uhr eröffnet der Künstler David Denton eine Ausstellung mit elf großformatigen Werken im Café Design is Art in der Mathildenstraße 14.

Der Spenger Maler David Denton (links) stellt einige seiner Werke in der Galerie/Bistro Design is Art von Alexandra Friebe aus. Zur Ausstellungseröffnung laden die beiden für kommenden Samstag ein.

In den Malereien von David Denton fusionieren Architekturdarstellungen mit New Yorker Straßenmotiven zu stimmungsvollen Großstadt-Bildern. „Ich war einmal in New York und richtig beeindruckt von der Höhe der Gebäude. Ich bin nur mit Kopf im Nacken herumgelaufen“, erzählt der Spenger Maler.

„Außerdem war ich fasziniert von der schicken Architektur, die im Kontrast zu den kaputten und dreckigen Straßen steht“, erzählt Denton weiter. Die verschiedenen Achsen – hohe Bauwerke, lange Straßenzüge – böten ein Spiel mit Perspektive geradezu an. „Das ist auch das Spannende in den Bildern: Bei den meisten gibt es mehr als einen Fluchtpunkt. Es entsteht eine Art Tunnelblick“, zeigt sich Alexandra Friebe, Inhaberin von Design is Art, begeistert.

Die Motive seien keine 1:1-Ansichten aus Big Apple. „Ich habe Kollagen gemacht aus verschiedenen Elementen“, sagt Denton. Es gehe ihm um die Komposition aus Licht, Architektur und Atmosphäre, erklärt der 74-jährige Layout-Designer. So führen beispielsweise in einem seiner Acrylgemälde die typischen gelben New Yorker Taxis tatsächlich durch eine Chicagoer Kulisse. Viele Zeichnungen gehen seinen Bildern voraus, berichtet Denton. Er arbeite so lange an Lichteinfall, Perspektive, Motivausschnitt und Atmosphäre, „bis es auf einmal passt“, dann gehe es an die Leinwand.

Lesung zur Ausstellung

Stimmig ergänzt wird die Ausstellungseröffnung durch eine thematisch anknüpfende Lesung vom langjährigen Leiter des Rumpelstilzchen-Literaturprojekts, Michael Hellwig, und Stefanie Sheikh (geb. Göhner), die der Schreibwerkstatt seit Schulzeiten die Treue hält. Während Sheikh die Metropole New York selbst schon mehrfach bereist hat und laut Friebe „ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Taxi-Verkehr dort gemacht hat“, liest Michael Hellwig vorwiegend Texte fremder Autoren. Ein kulinarisches Angebot mit Mini-Burgern sowie passende musikalische Untermalung runden die Veranstaltung ab.